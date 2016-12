Polverini: "Colloquio con Monti per informarlo"

foto LaPresse Correlati Si dimettono i consiglieri dell'opposizione 23:34 - "Ho chiesto al presidente del Consiglio, Mario Monti, un breve incontro per informarlo della situazione che si è verificata in Regione". Lo afferma la governatrice del Lazio, Renata Polverini che ha avuto un faccia a faccia con il premier a Palazzo Chigi. "Mi sembrava corretto farlo considerato che il Lazio è una realtà certamente non marginale sotto il profilo economico e istituzionale del nostro Paese". - "Ho chiesto al presidente del Consiglio, Mario Monti, un breve incontro per informarlo della situazione che si è verificata in Regione". Lo afferma la governatrice del Lazio, Renata Polverini che ha avuto un faccia a faccia con il premier a Palazzo Chigi. "Mi sembrava corretto farlo considerato che il Lazio è una realtà certamente non marginale sotto il profilo economico e istituzionale del nostro Paese".

"Il colloquio è stato cordiale come sempre e ringrazio il presidente per avermelo accordato", conclude la Polverini, in una nota.