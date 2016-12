foto Ap/Lapresse Correlati Udc: "Non tocca a noi lasciare" 06:44 - Tutti i consiglieri del Pd Lazio hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per lo scioglimento del Consiglio. Anche i 5 consiglieri di Idv e i 2 di Sel hanno rassegnato lasciato. L'obiettivo è lo scioglimento del consiglio regionale, possibile con le dimissioni della metà più uno dei consiglieri (36). L'opposizione puo' arrivare al massimo a 27: con l'eventuale apporto dei consiglieri Udc si arriverebbe a 35. - Tutti i consiglieri del Pd Lazio hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per lo scioglimento del Consiglio. Anche i 5 consiglieri di Idv e i 2 di Sel hanno rassegnato lasciato. L'obiettivo è lo scioglimento del consiglio regionale, possibile con le dimissioni della metà più uno dei consiglieri (36). L'opposizione puo' arrivare al massimo a 27: con l'eventuale apporto dei consiglieri Udc si arriverebbe a 35.

Per l'Idv a dare la notizia è stato il capogruppo in Regione Lazio, Vincenzo Maruccio. I consiglieri di Sel Luigi Nieri e Filiberto Zaratti hanno confermano la decisione di rassegnare le dimissioni.



"Stiamo uscendo adesso da un incontro con Di Pietro di ritorno da Vasto: anche i consiglieri Idv hanno firmato le dimissioni", ha detto il segretario regionale e capogruppo dell'Idv Maruccio. Per i consiglieri di Sinistra Ecologia Libertà Nieri e Zaratti "non vi sono più le condizioni per andare avanti. Questa legislatura è ormai compromessa. Bisogna ridare immediatamente la parola ai cittadini. Questa inutile coda è solo un danno aggiuntivo alla collettività".



Bonelli (Verdi): "Confermo la disponibilità alle dimissioni"

"Confermo la mia disponibilità a dimettermi, come avevo detto". Ad affermarlo è Angelo Bonelli, leader dei Verdi e unico consigliere regionale del Lazio del partito.



Si dimette il capogruppo del Psi

Il capogruppo del Psi alla Regione Lazio, Luciano Romanzi, si è dimesso da consigliere regionale. "La pericolosa deriva che la presidente Polverini, insieme a tutto il centrodestra, ha imposto all'istituzione regionale - afferma Romanzi che è l'unico consigliere del gruppo del partito - non consente tentennamenti".(ANSA).



Maggioranza al fianco della governatrice

"La maggioranza è orgogliosamente al fianco di una presidente di Regione onesta e determinata, incitandola a proseguire nell'incisiva azione di governo fin qui svolta". E' quanto si legge in una nota congiunta dei capigruppo della maggioranza della Regione Lazio, compresi Udc e Mpa. "Una componente dell'ex maggioranza ha aderito alle dimissioni", aveva in precedenza annunciato il capogruppo Pd alla Regione Lazio Esterino Montino.