foto LaPresse

20:13

- Franco Fiorito "un ladro"? "No, al massimo un superficiale". L'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio si difende così intervenendo a "In onda" di La7: "Io non sono un ladro, non si scoprirà mai che sono un ladro. Ho avuto una responsabilità gestendo una mole di denaro forse con leggerezza e impropriamente ma come i miei colleghi".