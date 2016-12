foto LaPresse Correlati Regione Lazio, tutto sullo scandalo dei fondi Pdl 19:30 - "Nel centrodestra ci vuole un azzeramento totale". L'appello viene dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha pubblicato un videomessaggio sul suo blog Alemanno 2.0. Ecco le parole messe in rete dal primo cittadino della capitale: "Nel centrodestra dobbiamo guardarci in faccia e dobbiamo aprire un dibattito questa volta serio e non dilatorio. Credo che ci voglia un azzeramento totale all'interno del centrodestra". - "Nel centrodestra ci vuole un azzeramento totale". L'appello viene dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, che ha pubblicato un videomessaggio sul suo blog Alemanno 2.0. Ecco le parole messe in rete dal primo cittadino della capitale: "Nel centrodestra dobbiamo guardarci in faccia e dobbiamo aprire un dibattito questa volta serio e non dilatorio. Credo che ci voglia un azzeramento totale all'interno del centrodestra".

"Dobbiamo rifondare una realtà - riprende Alemanno - che ha bisogno non solo di valori, che ci sono, o di riferimenti politici ma anche di comportamenti che rendono credibili questi valori di fondo come persone, famiglia, nazione e merito. Non possiamo continuare a vivere di espedienti".



"Sbagliato chiedere alla Polverini di dimettersi"

Il sindaco di Roma parla poi direttamente dello scandalo fondi Pdl alla Regione Lazio criticando chi, come il Pd, chiede le dimissioni della presidente Renata Polverini e ricorda i tempi di Tangentopoli dicendosi convinto che "nulla è cambiato".



"Non facciamo il gioco del capro espiatorio"

"Non dobbiamo fare il facile gioco del capro espiatorio - afferma -. Quando vedo per esempio il Partito democratico che chiede le dimissioni della presidente Polverini mi viene quasi da sorridere se la situazione non fosse drammatica. Ogni partito, ogni gruppo nella Regione Lazio sapeva come venivano ripartiti i fondi. Forse quello che meno sapeva era il presidente della Regione che non era direttamente dentro il consiglio".



"Nulla è cambiato da Tangentopoli"

"E' un vecchio gioco che comincia nel 1992, quando finì la Prima Repubblica, quando scoppiò il caso di Tangentopoli, di Mani Pulite - ricorda Alemanno -. Tutta l'attenzione era su Craxi, su quel personaggio o su di un altro, cercando di individuare chi doveva pagare per tutti. E' cambiato qualcosa da allora? No, in realtà non è cambiato. Al di là di atteggiamenti strumentali, di chi cerca di trarre vantaggio da questa crisi senza pensare al dramma del Paese, io credo che dobbiamo fare tutti una riflessione profonda".



"Tutte le critiche che sono state rivolte a un certo tipo di federalismo che faceva perdere i controlli dentro gli enti locali e dentro le Regioni - sottolinea il primo cittadino della Capitale -, erano delle critiche che avevano un fondamento, come detto anche dalla Corte dei Conti. Forse quella scelta non è stata una scelta felice in questi anni. Credo che ci sia necessità di guardare quali sono le forme di finanziamento dei partiti".