13:56

- "Io non mi candido alle primarie del Partito democratico, né da sola né in ticket". Lo ha annunciato Rosy Bindi durante un incontro del Pd a Milano Marittima. "Sostengo Pierluigi Bersani - ha aggiunto - ma la mia partecipazione alla campagna per le primarie sarà strettamente proporzionale al cambio di passo del nostro segretario". E su Renzi: "Sta mettendo un'ulteriore iniezione di populismo e di demagogia di cui non c'era bisogno".