Trattativa Stato-mafia, il sindaco Orlando: "Palermo sarà parte civile al processo"

Il comune di Palermo si costituirà parte civile al processo "sull'ignobile trattativa Stato-mafia". Lo ha annunciato dal palco di Vasto, durante l'incontro dell'Idv, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "Mi auguro - ha aggiunto - che anche Renzi faccia lo stesso per la strage di via dei Georgofili".

Di Pietro a Bersani: "Pd firmerà nostra mozione?"

"Parliamo di cose concrete: come voterà il Pd martedì alla mozione che abbiamo presentato per far costituire il governo parte civile?". E' questa una delle sfide che il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, lancia a Bersani dal palco di Vasto.



"So come vota il Pdl - ha aggiunto Di Pietro - ma come voterà il Pd? Cominciamo il confronto su cose concrete". "Lo so che siamo i rompiscatole - ha proseguito - e che loro, invece, tentano di mantenere l'equilibrio tra le varie correnti, mentre con noi sono costretti a scegliere".