- Per Umberto Bossi, "l'abolizione dell'euro non è una Panacea per risolvere i problemi che sta attraversando l'Italia", però visto che la moneta unica "non funziona, non riesce a sostenere i paesi collegati, è meglio abolirla. Non è una Panacea - ha ribadito Bossi - ma il referendum proposto dalla Lega Nord è fare un qualcosa che può essere utile"