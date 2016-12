foto LaPresse

20:35

- "Sono disposto a consegnare i circa 400mila euro di fondi del gruppo Pdl trasferiti sul mio conto al nuovo capogruppo del partito alla Regione Lazio, Chiara Colosimo". Lo ha chiarito l'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, Franco Fiorito, indagato nell'ambito di un'inchiesta sui fondi regionali del Pdl. "Non l'ho fatto per Battistoni - ha spiegato - perché non l'ho mai riconosciuto come capogruppo. Alla Colosimo, invece, consegnerò tutto".