foto Dal Web Correlati La Cei ai partiti: sprechi vergognosi

Fondi Lazio, Corte dei Conti: gravissimo

Regioni, spesa cresciuta di 89 mld in 10 anni 15:26 - "Abbiamo avviato la raccolta di firme per le dimissioni dei consiglieri della Regione Lazio del Pd". Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico, Esterino Montino, dopo lo scandalo dei fondi Pdl. "Spero - ha aggiunto - che l'iniziativa venga accolta anche da tutti i consiglieri di opposizione, da tutti coloro che non sopportano piu di assistere inermi alla deriva della Regione Lazio". - "Abbiamo avviato la raccolta di firme per le dimissioni dei consiglieri della Regione Lazio del Pd". Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico, Esterino Montino, dopo lo scandalo dei fondi Pdl. "Spero - ha aggiunto - che l'iniziativa venga accolta anche da tutti i consiglieri di opposizione, da tutti coloro che non sopportano piu di assistere inermi alla deriva della Regione Lazio".

Non ci stanno però a dimettersi i consiglieri dell'Udc. Il capogruppo Ciocchetti dice infatti: "Non tocca a noi lasciare perché qualcuno ha rubato".



Pd: "Prioritarie le dimissioni della Polverini"

"Le priorità sono le dimissioni della Polverini e lo scioglimento del Consiglio regionale. Per farlo è necessario un atto di forte rottura. Per questo abbiamo avviato la raccolta di firme per le dimissioni dei consiglieri regionali del Pd", ha spiegato in una nota il capogruppo del Pd in Regione Montino.



"I consiglieri del Gruppo Pd - ha spiegato Montino - condividono l'analisi e l'appello del segretario regionale Enrico Gasbarra. Il centrodestra ha ridotto la Regione Lazio in uno stato comatoso non piu sopportabile. Il limite di guardia è superato".



"Occorre uno sforzo corale per costringere questa Giunta alle dimissioni e allo scioglimento del Consiglio regionale", ha proseguito Montino. E ancora: "La parola deve tornare ai cittadini, solo così si esce dalla crisi attuale e si dà un segnale di forte rinnovamento nella politica regionale".



Udc: "Noi siamo in maggioranza, non dobbiamo dimetterci"

"Noi facciamo parte della maggioranza, non dell'opposizione. Il nostro compito non è dimetterci perché qualcuno ha rubato, o ha usato impropriamente i fondi. Quelli sì, si dovrebbero dimettere. Secondo me tutti i consiglieri che avessero usato i fondi in modo improprio dovrebbero dimettersi, anche quelli del Pdl". A pensarla così è il vicepresidente della Regione Lazio Luciano Ciocchetti (Udc), interpellato sulla possibilitàche i consiglieri centristi si possano dimettere, sulla scia di quelli dell'opposizione.