foto LaPresse

18:52

- "Come mai in commissione antimafia si è arrivati a parlare della trattativa Stato-mafia con così tanti anni di ritardo?". A rivolgere questa domanda a Luigi Li Gotti (Idv) e Fabio Granata (Fli), componenti della commissione, è il pm di Palermo, Antonio Ingroia, sul palco della festa dell'Idv. "Non è che forse questo ritardo nasceva dal fatto che c'era imbarazzo in certi ambienti politici, nei quali si sapeva che c'era questa trattativa?", si chiede Ingroia.