Bagnasco ai partiti: "Sprechi sono vergognosi"

19:36

- Gli sprechi di cui si sente parlare in questi giorni "sono una cosa vergognosa". Ad affermarlo è il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana. Il monito di Bagnasco giunge dopo lo scandalo scoppiato per le spese ingiustificate da parte dei partiti, in particolare per la gestione dei fondi nella Regione Lazio.