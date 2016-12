foto Da video Correlati Vasto, Di Pietro "chiama" Bersani 16:58 - "Siamo a Vasto per proporre un programma di governo. Noi siamo per l'alternativa a Berlusconi e al ragionerismo di Monti". Parla così a Tgcom 24, dalla festa Idv di Vasto, il leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro. "Dentro il programma non ci possono stare i grillini. Io non tiro nessuno per la giacchetta". Di Pietro interviene poi su Fiat dicendo: "Marchionne se ne vuole andare? Prima ricacci gli aiuti di Stato che ha ricevuto". - "Siamo a Vasto per proporre un programma di governo. Noi siamo per l'alternativa a Berlusconi e al ragionerismo di Monti". Parla così a Tgcom 24, dalla festa Idv di Vasto, il leader dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro. "Dentro il programma non ci possono stare i grillini. Io non tiro nessuno per la giacchetta". Di Pietro interviene poi su Fiat dicendo: "Marchionne se ne vuole andare? Prima ricacci gli aiuti di Stato che ha ricevuto".

"Qui a Vasto stiamo proponendo un programma di governo - spiega Di Pietro in diretta con Tgcom24 -. E’ il programma alla base della coalizione e dentro il programma non ci possono stare i grillini che sono all’opposizione”. E sulle coalizioni aggiunge: “Grazie a Dio non votano solo i leader dei partiti. Prima di decidere cosa fare abbiamo bisogno di conoscere le regole del gioco. Si parla di legge elettorale ma ancora non si è fatto nulla. Ascoltiamo l’appello del presidente Napolitano”.



"Noi parliamo con i cittadini"

"Quello che stanno decidendo a Palazzo non lo sappiamo - riprende -. Noi riteniamo che bisogna dire prima ai cittadini quale programma e quale coalizione si schiera. Ai cittadini questa scelta va data dando la possibilità di scegliere, ma vietando la candidatura a chi ha problemi con la giustizia. Preferenze o collegi? Entrambi”.



"Preferenze: democrazia o merce di scambio?"

Sempre sulla legge elettorale il leader Idv continua: "In un Paese civile le preferenze sono sinonimo di democrazia, da noi a volte sono invece merce di scambio".



Da Scilipoti ai rapporti con Grillo

Sul caso Scilipoti commenta: “In Parlamento ci sono 200 Scilipoti. Nessuna legge elettorale può risolvere il dubbio su quello che ha intenzione di fare una persona”. Mentre, in merito ai rapporti con il M5s, assicura: "Io rispetto il Movimento a 5 stelle e soprattutto gli elettori perché sono persone incavolate per chi gli pesta i piedi. Il movimento ha fatto la scelta di andare da solo. Io dico che il voto di protesta però fa vincere quelli che vuoi mandare a casa. E’ inutile che mi metta insieme a qualcuno che non la pensa come me".



"A Bersani ho chiesto di riavvicinarsi ai deboli"

"Nel Pd c’è chi vuole continuità con Monti e chi no - riprende -: o fai il prete o il sacrestano. Casaleggio è una persona per bene, Casaleggio non fa politica, è un imprenditore. No, non ho parlato con Casaleggio, io non li tiro per la giacchetta. Anche a Bersani non gli ho detto di tornare, mica ci devo andare a letto insieme, ma di rivedere le posizioni per poter riavvicinarsi alle fasce deboli del Paese".



E ancora, il leader Idv parla di primarie: "Saranno le primarie a stabilire nel Pd chi guiderà il partito. Con chi vincerà mi confronterò sul programma".



"Marchionne? Un reo confesso"

Per chiudere, Di Pietro parla di Fiat, in relazione all''incontro fra i vertici e il governo. "Marchionne dimostra di essere reo confesso e recidivo quando parla degli aiuti ricevuti dal Brasile - dice -. La Fiat è stata un importante veicolo industriale e ha ricevuto aiuti. Te ne vuoi andare? Ricacci prima gli aiuti. Il problema è il Marchionne, ha trasformato al Fiat in speculazione finanziaria” Infine una battuta sull’ipotesi di un esecutivo Monti bis: "Monti bis? Si candidi altrimenti sarebbe un’idea antidemocratica e truffaldina".