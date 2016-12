"Euro? Devono essere i cittadini a decidere"

"Il vecchio sistema politico è finito". E' questa la certezza di Beppe Grillo. "Io non sono contro l'Europa, contro l'euro", afferma l'ex comico. ""Io - sostiene - non ho mai detto di uscire dall'euro. Dico che devono essere i cittadini a decidere e questo lo possono fare con strumenti nuovi che noi vogliamo, come i referendum proposti senza quorum".



"M5S è una rivoluzione di civiltà"

Secondo Grillo poi "bisogna che questi politici, tutti, se ne vadano". Ma "noi - dichiara - non vogliamo cambiare la classe politica: questa è una rivoluzione di civiltà, di pensiero, di cultura". Per l'ideatore del Movimento 5 Stelle, infatti, al posto della politica fatta così come oggi si dovranno utilizzare "referendum propositivi senza quorum, leggi popolari che il Parlamento dovrà discutere, una legge elettorale inserita in Costituzione". "Così - continua - andiamo oltre qualsiasi Costituzione del nord Europa".



"Noi siamo un miracolo della Rete"

"Il nostro è un miracolo non mio ma della Rete ed è andato avanti in tre anni senza soldi. Abbiamo rotto un meccanismo, perché dentro i comuni, nei consigli regionali sono arrivati gli onesti", sottolinea il leader del Movimento 5 Stelle. "Come qui a Parma dove Pizzarotti ha cambiato tutto: pensate negli ultimi tre mesi le spese per il consiglio comunale sono state di 86 euro, e forse si è intascato qualcosa e gira in bicicletta", scherza Grillo. "I nostri consiglieri regionali - continua - si sono abbassati gli emolumenti. Ed anche in Sicilia i nostri candidati hanno firmato un impegno analogo".



"Poteri forti? Dietro di me ci sono solo io"

"Siamo dentro un debito che è diabolico, è la sublimazione del debito. Non siamo falliti solo perché i nostri conti erano in mano ad altri. Ecco perché hanno mandato Monti, l'esorcista al contrario", afferma Beppe Grillo dal palco di Parma. Ma "il debito di mille miliardi in dieci anni chi l'ha fatto? L'ho fatto io o l'avete fatto voi?", si chiede. E ancora: "Chi c'è dietro Grillo? Chi c'è dietro Casaleggio?, la società Casaleggio Srl in perdita. Dietro di me ci sono io", dice Grillo invitando le poche centinaia di persone presenti a fare qualcosa per far sì che il movimento vada avanti.



"Il vero cancro dell'Italia è l'informazione"

Per il leader del Movimento 5 Stelle "il vero cancro dell'Italia è l'informazione, se non ci fossero questi giornali, non si sarebbe arrivati a questa situazione". "In Gran Bretagna, Murdoch, il più grande editore al mondo, è stato chiamato davanti al gran giurì e gli hanno fatto chiudere il giornale, perché faceva intercettazioni. Qui in Italia - polemizza Grillo - ti mettono sul giornale vestito da Hitler". Il suo pensiero Grillo lo esprime alla tv danese (che sta realizzando un programma su di lui), non volendo assolutamente essere intervistato dai giornalisti italiani ed apostrofandoli come "carogne".



Lo "scomunicato" Favia c'è, ma per lui niente palco

All'incontro di Parma contro l'inceneritore c'è anche il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, Giovanni Favia, protagonista della vicenda del fuorionda in cui ha denunciato la mancanza di democrazia interna al movimento. Favia, scomunicato dallo stesso Grillo, non è stato però ammesso sul palco, limitandosi a seguire i lavori del convegno a distanza. "Spero di recuperare la fiducia di Grillo, ma io sono parte del Movimento 5 Stelle", sostiene Favia.