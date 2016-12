Spese pazze Lazio, Corte dei Conti: gravissimo "Non credevamo che si arrivasse a tanto"

foto LaPresse 16:53 - Sono "fatti gravissimi" quelli legati ai fondi del Pdl assegnati ai consiglieri della Regione Lazio. Il giudizio sferzante viene dalla Corte dei Conti, che è "molto preoccupata e ne sente tutto il disagio. Sono fatti gravissimi in cui noi stessi, che pur siamo abituati a conoscere patologie, non pensavamo che, ove fossero vere, si potesse giungere a tanto". Sul caso Lazio a intervenire è il presidente della Corte, Luigi Giampaolino. - Sono "fatti gravissimi" quelli legati ai fondi del Pdl assegnati ai consiglieri della Regione Lazio. Il giudizio sferzante viene dalla Corte dei Conti, che è "molto preoccupata e ne sente tutto il disagio. Sono fatti gravissimi in cui noi stessi, che pur siamo abituati a conoscere patologie, non pensavamo che, ove fossero vere, si potesse giungere a tanto". Sul caso Lazio a intervenire è il presidente della Corte, Luigi Giampaolino.

A proposito degli sprechi e delle spese ingiustificate da parte dei partiti, in particolare del Pdl in Regione Lazio, Giampaolino ha commentato: "Anche la Corte in verità è molto preoccupata e oserei dire, usando un termine che però esprime uno stato d'animo, è addolorata per tutto questo".



Per il presidente della Corte dei conti, alla luce di quanto sta accadendo "vi è la necessità del controllo dei bilanci dei partiti e anche di altre spese, dal momento che deve essere chiaro" che quando si tratta di soldi pubblici sono necessari controlli e verifiche "da parte di un organo esterno, indipendente e autonomo. Tutti gli altri rimedi o meccanismi che si vogliono individuare non rispondono a queste esigenze di fondo".



Così è arrivata la luce verde alle gestioni illecite

E arriva anche un impegno preciso al riguardo. "Lavoreremo con intensità sulle questioni illecite che discendono dai recenti fatti di cronaca", promette infatti il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio Raffaele De Dominicis a proposito della "allegra" gestione dei fondi della Regione Lazio. Ma il magistrato lancia un "j'accuse" contro le modifiche del titolo V della Costituzione, fornendo un sostanziale "semaforo verde" alle illecite gestioni dei fondi da parte delle Regioni. "Non possiamo lamentarci - denuncia De Dominicis - pertanto, che l'organizzazione regionale italiana vada alla deriva, con gravi sperperi di denaro pubblico. Comunque, noi faremo il nostro dovere".



"Posso assicurare che la vicenda Fiorito, così come molte altre situazioni illecite analoghe - continua il procuratore regionale - è stata oggetto di esame e di attenzione da parte del sottoscritto, e pertanto è stata aperta una formale istruttoria di indagine volta ad accertare le responsabilità connesse con la vicenda in questione".



"Devo però osservare - denuncia De Dominicis - che, al di là della vicenda scandalistica che ci riguarda come procura regionale, deve essere evidenziata la crisi del sistema regionalistico così come voluto dalla Carta Costituzionale italiana. A mio avviso deve essere cambiato il ruolo istituzionale delle Regioni, con un dimagrimento sostanziale delle funzioni e quindi occorre rimetere in discussione la riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, in virtù della quale sono conseguite situazioni non compatibili con la corretta amministrazione".



"Cito soltanto due situazioni a mio avviso di grande disagio - spiega ancora il magistrato contabile -: primo è stato soppresso l'articolo 124 della Costituzione, che prevedeva la figura del commissario di governo con funzioni di controllo sugli organi delle regioni; secondo: è stato soppresso il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione, abolendo la commissione regionale di controllo sugli atti amministrativi regionale. Sia il commissario di gverno, sia la commissione di controllo rappresentavano strumenti di contenimento preventivo rispetto a eventuali illiceità o scorretezze amministrative avvenute in campo regionale". Per De Dominicis, "la riforma del titolo V della costituzione avvenuta 11 anni fa è assolutamente criticabile perché, tra l'altro, rompe l'unitarietà della finanza pubblica che è fortemente condizionata se non compromessa dall'autonomia regionale in campo finanziario. Chi ha voluto la riforma del titolo V non ha previsto le patologie che ne sono derivate".