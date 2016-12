foto Ansa Correlati Regione Lazio, tutto sullo scandalo fondi Pdl 12:57 - Nell'ultimo decennio le Regioni hanno aumentato le loro spese di 89 miliardi di euro, secondo un'analisi della Cgia di Mestre. Di questi, oltre la metà (49,1 miliardi) sono stati assorbiti dalla sanità. A fronte di un aumento dell'inflazione che nel periodo preso in esame ha toccato il 23,9%, le uscite sono cresciute del 74,6%. Nel 2010 (ultimo dato disponibile per i bilanci di previsione) le spese complessive hanno superato i 208,4 miliardi di euro. - Nell'ultimo decennio le Regioni hanno aumentato le loro spese di 89 miliardi di euro, secondo un'analisi della Cgia di Mestre. Di questi, oltre la metà (49,1 miliardi) sono stati assorbiti dalla sanità. A fronte di un aumento dell'inflazione che nel periodo preso in esame ha toccato il 23,9%, le uscite sono cresciute del 74,6%. Nel 2010 (ultimo dato disponibile per i bilanci di previsione) le spese complessive hanno superato i 208,4 miliardi di euro.

"Con l'approvazione della riforma del Titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001 - segnala il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi - l'Italia ha assunto un assetto istituzionale decentrato. In precedenza, i poteri delle Regioni erano esplicitamente citati nella Costituzione, mentre lo Stato aveva la competenza su tutte le altre materie. La riforma del 2001 ha capovolto la situazione: lo Stato è titolare di alcune materie espressamente citate nella Costituzione - come la giustizia, la difesa, la politica estera - mentre alle Regioni sono stati attribuiti i poteri su tutte le altre funzioni non esplicitamente riservate allo Stato. Pur riconoscendo che perdurano sprechi, sperperi e inefficienze che vanno assolutamente eliminati, nell'ultimo decennio l'aumento della spesa delle Regioni è imputabile al nuovo ruolo istituzionale conferito e dalle nuove competenze assunte".



"In primis - sottolinea ancora Bortolussi - la gestione e l'organizzazione della sanità, ma anche dell'industria e del trasporto pubblico locale. Vi sono poi alcune materie nelle quali le Regioni hanno oggi una potestà esclusiva, mentre in precedenza dovevano sottostare ai limiti normativi dello Stato. Tra queste ricordo l'artigianato, l'agricoltura, il commercio, la formazione professionale, il turismo e l'ambiente. Infine, vi è una terza ragione che ha fatto impennare la spesa: mi riferisco, in particolare, ai maggiori costi socio-sanitari di cui le Regioni hanno dovuto farsi carico a seguito dell'invecchiamento della popolazione e per finanziare le misure a sostegno della popolazione straniera giunta nel nostro Paese".



Non è un caso, secondo la Cgia, che nel decennio scorso la voce di spesa cresciuta di più sia stata quella riferita all'assistenza sociale (+154,4%). A livello di singola Regione, invece, la spesa pro capite più elevata si registra in Valle d'Aosta, con un importo pro capite pari a 13.139 euro. Seguono la Provincia autonoma di Bolzano, con 9.544 euro, e quella di Trento, con 8.860 euro. Le più parsimoniose, invece, sono le Marche, con 2.583 euro di spesa pro capite, la Puglia, con 2.342 euro e la Lombardia, con 2.202 euro. La media nazionale è di 3.454 euro.