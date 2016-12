foto Ap/Lapresse

11:36

- L'economia "non cresce", come dicono gli ultimi dati del Def, "ma ciò non significa che non rispetteremo gli impegni presi: arriveremo al pareggio di bilancio il prossimo anno". La promessa è del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, che sul futuro del governo dichiara: "Se il Paese avrà bisogno di noi non ci tireremo indietro". Ma, aggiunge, non si ripresenterà una situazione simile a quella che ha portato Monti al governo.