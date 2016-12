- "Richiedo e ricevo": le parole magiche per aprire la cassaforte del Pdl laziale. Agli atti dell'inchiesta romana decine di foglietti scritti così da consiglieri e consegnati a Fiorito: in cambio migliaia di euro di fondi pubblici. Una sorta di "autocertificazione" secondo Fiorito, spesso senza nessuna pezza giustificativa. Meglio così perché quando la pezza non c'era era peggio.

E quando i colleghi di partito arrivavano chiedendo rimborsi su spese che non potevano giustificare allora Fiorito metteva una pezza con un foglietto in cui scriveva "richiedo e ricevo" con il nome del politico rimborsato che gli stessi controfirmavano. Una sorta di "salvacondotto" che avrebbe dovuto sollevare dalla responsabilità lo stesso Fiorito.



"Ero ossessionato dalle richieste di tutti"

"Non ne potevo più, ero ossessionato dalle loro richieste". E' quanto Fiorito avrebbe detto ai magistrati durante l'ultimo interrogatorio secondo quanto riportato da Il Messaggero. Secondo er Batman alla Regione Lazio "tutti mangiavano": "Era un sistema". E ai pm ha consegnato la lettera in cui rivelava al presidente della Regione Renata Polverini che tutte le fatture erano false.



Ecco una lista delle spese affrontate dal Pdl Lazio e sulle quali anche la magistratura ha deciso di accendere un faro, le cifre sono contenute nelle centodue pagine che raccontano le movimentazioni del conto Unicredit 72093 del Pdl:

25.000 EURO (14-4-2011)

Finanziamento all'Unione Rugby Pontina

Saldati il 23 maggio alla Mercedes Benz Spa di Roma per l'acquisto di una Smart

10.553 EURO (24-8-2010)

Per le vacanze di Fiorito all'hotel Pitrizza, uno dei più cari della Costa Smeralda.

19.005 EURO (31-8-2010)

Secondo pagamento per la stessa vacanza



16.794 EURO

La bolletta Tim saldata ad agosto. Con "morosità"



13.114 EURO

La bolletta telefonica del gruppo Pdl a settembre



13.000 EURO

Decine di cesti pasquali ordinati dalla consigliera Annalisa D'Aguanno

9.600 EURO (20-12-2010)

Cena politica da Pasqualino al Colosseo

8.800 EURO (22-7-2011)

Bonifico Caffé Martini

6.240 EURO

Cena elettorale

6.600 EURO + 14.401 (2-2-2011)

Spesi al ristorante l'Angolo del vino

Versati in due mesi, come consulenze, all'ex fidanzata di Fiorito Samantha Weruska Reali

2.986 EURO

Sborsati ogni mese per l'acquisto di un Suv, una Bmw X5 che sarebbe stata (secondo Battistoni) nella disponibilità di Fiorito

2.900 EURO

Spesi dal consigliere Antonio Cicchetti per acquistare migliaia di copie del libro "Manoscritti della Biblioteca apostolica vaticana"

Regali "vari" alla gioielleria BiondoAcquisto con pagobancomat Ceramiche AppiaPer acquisti vari alla Montblanc di RomaSpesa supermercato Auchan Fiumicino

220 EURO

Un passaggio in tv sempre per Antonio Cicchetti



81 EURO (10-8-2011)

Spesa presso supermercato GS Anagni