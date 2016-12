foto Ansa 17:25 - "Caro Beppe, caro Gianroberto, intervenite prima che sia troppo tardi: la libertà sta diventando anarchia". L'appello, inviato da un utente che si firma "Amsicora", è comparso sul blog di Grillo nel post "Piccoli Favia (e Tavolazzi) crescono... anche in Sardegna, e mettono su il 'partito' 5 Stelle. Beppe, dove sei?". Nel testo si denuncia la creazione di strumenti di controllo degli attivisti che vengono paragonati all'attività della Gestapo. - "Caro Beppe, caro Gianroberto, intervenite prima che sia troppo tardi: la libertà sta diventando anarchia". L'appello, inviato da un utente che si firma "Amsicora", è comparso sul blog di Grillo nel post "Piccoli Favia (e Tavolazzi) crescono... anche in Sardegna, e mettono su il 'partito' 5 Stelle. Beppe, dove sei?". Nel testo si denuncia la creazione di strumenti di controllo degli attivisti che vengono paragonati all'attività della Gestapo.

Nel post, apparso il 19 settembre, si racconta dell'organizzazione da parte di tre liste civiche della "Prima assemblea regionale del Movimento 5 stelle" sardo, organizzata "con perfetto stile partitocratico". Secondo la denuncia, all'ordine del giorno vi sono, tra l'altro, "la costituzione del gruppo regionale (Direzione Politica?); strumenti di controllo degli attivisti (Gestapo?); la creazione Comitato Esecutivo (Politburo?)". E si sottolinea la costituzione di una "Associazione 5 stelle Cagliari", promossa dalla lista civica di Cagliari che, pur aderendo al movimento, avrebbe lo scopo di "'incollarsi' alle speranze di gloria" del M5S, sfruttandolo per "creare orticelli elettorali e posizioni dominanti da 'capobastone'". Si chiede dunque l'intervento di Grillo e Casaleggio per bloccare manovre di questo tipo.



Nessuna alleanza per il M5S

In un altro post sul blog di Grillo, Paolo Becchi, professore di Filosofia del Diritto a Genova, parla dell'impossibilità del M5S di creare alleanze elettorali. "I movimenti - spiega Becchi - non hanno ideologie: hanno un bersaglio, un obiettivo. Per questo il Movimento 5 Stelle non può, per definizione, stringere alleanze. Per questo, quale che sarà il risultato elettorale del 2013, non dovrà ripensarsi come forza di opposizione o di maggioranza. Non è questa la sua natura, non è questo il suo bersaglio".



Nell'intervento si parla anche di un tentativo in atto di "neutralizzare" il movimento, unico in grado di rompere il blocco di potere che sta intorno al governo tecnico di Monti. Un tentativo che viene attuato cercando in primis di "creare spaccature al suo interno". La seconda tecnica è quella di "ricondurlo a una categoria già nota e dispregiativa" e in questo senso si cita l'allarme sui populismi lanciato dal presidente Monti. Si utilizzano poi i sondaggi (come profezia che si auto-avvera) e infine la riforma del sistema di voto.



A tutto questo il Movimento 5 Stelle deve reagire "non perdendo la sua carica intransigente, anti-sistema" essendo "nell'aula ma sempre fuori, al di là del Palazzo". Per questo "non può stringere alleanze": i movimenti sono a senso unico, non possono perdersi per strada,non possono scegliere di "girare" a destra o a sinistra. Per questo non si possono compromettere. Per questo il Movimento 5 Stelle deve "rimanere movimento, deve essere sempre in divenire, non deve fermarsi mai. Ciò che dovrà realizzare è portare l'Italia fuori da questa trappola per topi - da questo sistema politico ed economico dettato dall'Europa -, e restituire agli italiani la loro sovranità".