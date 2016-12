foto Ansa Correlati Polverini: "Non tutti abbiamo sbagliato"

Scandalo Lazio - IL DOSSIER 16:48 - "Ve la sentite di andare avanti? Io me la sento". Così Renata Polverini ha terminato il suo intervento al Consiglio della Regione Lazio, dopo aver espresso la sua soddisfazione per i tagli ai costi della politica nell'ente da lei presieduto. E poi, rivolta al segretario del Pd Pier Luigi Bersani, ha accusato: "Dice che mi devo dimettere ma mi deve spiegare perché non lo ha fatto lui davanti alle vicende Lusi e Penati". - "Ve la sentite di andare avanti? Io me la sento". Così Renata Polverini ha terminato il suo intervento al Consiglio della Regione Lazio, dopo aver espresso la sua soddisfazione per i tagli ai costi della politica nell'ente da lei presieduto. E poi, rivolta al segretario del Pd Pier Luigi Bersani, ha accusato: "Dice che mi devo dimettere ma mi deve spiegare perché non lo ha fatto lui davanti alle vicende Lusi e Penati".

"Oggi abbiamo centrato l'obiettivo, ciò che avevo chiesto: abbiamo dimezzato le commissioni, abolito quelle speciali, azzerato i trasferimenti al Consiglio regionale. Ora metteremo in campo un regolamento serio". Queste le parole pronunciate dalla Polverini al Consiglio della Regione, che ha varato i tagli richiesti. "Quello di oggi è un primo passo, ma dobbiamo andare avanti", ha poi precisato la governatrice.



"Con i tagli 20 milioni in più ai cittadini"

La Polverini ha quindi spiegato che, grazie ai tagli fatti, "i cittadini del Lazio avranno venti milioni in più". "Queste risorse - ha detto - andranno all'assessorato al lavoro e politiche sociali".



Inoltre, ha proseguito la Polverini, "i fondi per la nuova palazzina, che abbiamo revocato, saranno destinati alla sanità, ad opere concrete che andremo a realizzare insieme perché i tagli li abbiamo fatti insieme". E ancora, "abbiamo azzerato ogni investimento e revocato l'assegnazione delle auto blu, sciolto i monogruppi e creato l'impianto razionalizzazione dei fondi".



Dimezzate le commissioni permanenti

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all'unanimità la soppressione delle tre commissioni speciali e il dimezzamento delle commissioni permanenti: dalle sedici attuali si passa a otto. Dopo i tagli di spesa varati, la presidente Polverini ha detto: "Dobbiamo andare avanti con la riduzione, anche per quello che riguarda la giunta, delle auto blu. Credo però che dovremo andare oltre e in alcune cose possiamo farlo subito". "Il voto unanime mi ha convinta che vale ancora la pena di andare avanti", ha chiarito.



Polverini: "Lettera Fiorito? Non la ricordo"

"É una lettera che purtroppo nemmeno ricordo, probabilmente è arrivata ma era indirizzata come era ovvio al presidente Abbruzzese. E comunque era una lettera intempestiva soprattutto perché è arrivata nei giorni in cui già era iniziata una guerra interna su queste questioni". Così la governatrice Polverini a proposito della lettera che Fiorito avrebbe inviato ai consiglieri regionali su alcune irregolarità nei bilanci Pdl.