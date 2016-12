foto Ansa

- Denaro destinato ai gruppi regionali in Consiglio in Campania era finito, attraverso bonifici, nella disponibilità di singoli consiglieri. E' quanto risulta dai primi accertamenti eseguiti dagli uomini del nucleo regionale di polizia tributaria, che stanno acquisendo atti e documenti alla sede della Regione a Napoli. Sono in corso verifiche per sapere se e in che modo quei soldi siano stati successivamente spesi.