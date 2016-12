Fiorito, un patrimonio di ville, auto, moto e yacht

foto LaPresse 11:01 - La Procura romana e la guardia di finanza stanno facendo luce sul patrimonio di Franco Fiorito, l'ex capogruppo Pdl al Consiglio regionale del Lazio, indagato per peculato. Ogni giorno spuntano case nuove di sua proprietà o nelle sue disponibilità. Ad oggi se ne contano una decina, comprese una villa al Circeo e due a Tenerife. E poi uno yacht, tre auto blu e, in garage, una Jaguar, due Bmw, una Mercedes, un Suv, e una moto. - La Procura romana e la guardia di finanza stanno facendo luce sul patrimonio di Franco Fiorito, l'ex capogruppo Pdl al Consiglio regionale del Lazio, indagato per peculato. Ogni giorno spuntano case nuove di sua proprietà o nelle sue disponibilità. Ad oggi se ne contano una decina, comprese una villa al Circeo e due a Tenerife. E poi uno yacht, tre auto blu e, in garage, una Jaguar, due Bmw, una Mercedes, un Suv, e una moto.

Ai magistrati che lo hanno interrogato ha risposto con sicurezza: "Non ho rubato niente, si trattava dei soldi del mio stipendio. Trentamila euro al mese, 300 mila all’anno, il doppio degli altri, perché sono anche presidente di commissione. Mi vergogno di ammetterlo, ma guadagno più di Napolitano e Monti messi insieme". Peccato che da regolamento, oltre ai circa 9mila euro di stipendio mensile, il capogruppo dovrebbe percepire la cifra che spetta a ogni consigliere per pagare uffici, segretarie e portaborse: 4.190 euro al mese. Ma Fiorito, a fine luglio, moltiplica per tre. Ai 4.190 euro previsti, ne aggiunge uno pari al doppio: 8.380 euro.



Ma il suo giro di appartamenti, ville, auto di lusso e moto riflette uno stile di vita a dir poco agiato. A cominciare dalle ville: una nel cuore del parco nazionale del Circeo, 170 mila metri quadrati, valutati 700mila euro, acquistata nel novembre 2011; due a Tenerife che sostiene di aver ereditato da suo padre e che giustificherebbero a suo dire i cinque conti correnti in Spagna che gli sarebbero serviti per amministrarle. Poi gli appartamenti: ne ha tre nel suo paese natio, Anagni. Quelli di Roma in via di Gesù e Maria (1.000 euro al mese di affitto per 75 mq); in via Margutta (4.188 euro per 200 mq); in piazza Euclide ai Parioli; in via Catania (dietro a via Torlona), in piazza Bonifacio VIII, una villa in località Monti, un appartamento in piazza Venezia (ma ha lasciato l'affitto un anno fa).



Di queste case, "quattro le ho ereditate, per il resto ho acceso cinque mutui per 900 mila euro complessivi: pagherò per i prossimi 30 anni, sono consapevole che lo stipendio da consigliere regionale è alto", dichiara Fiorito.



Quanto al parco veicoli conta una Mercedes cabrio, Jaguar XJ, Bmw, una moto Custom. Sul Suv pagato 88mila euro di soldi pubblici ha anche fatto una battuta: "Nella Smart - acquistata anch'essa con denaro pubblico - io non riesco neanche a entrarci".



Infine lo yacht "My Space2", che Fiorito tiene sempre ormeggiato al Circeo.