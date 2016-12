foto Ansa Correlati Super rimborsi

Dossier 09:39 - "In ogni partito c'è chi usa per fini privati i soldi pubblici. Nostro dovere è cacciare chi si fa i fatti propri e non i fatti di tutti". Lo dice il segretario Pdl, Angelino Alfano, commentando la bufera sul Consiglio regionale del Lazio. "La nostra priorità è mandare a quel paese chi ha sbagliato", spiega Alfano che difende la governatrice Polverini. "E' parte lesa - dice - è vittima perché sta pagando, come il Pdl, un danno d'immagine".

''Non faremo sconti a nessuno - afferma a La Telefonata - Noi non abbiamo nulla a che fare con ladri rubagalline. Le mele marce devono essere sempre meno anche attraverso i criteri di selezione della classe dirigente. Il male è nel cuore dell'uomo, non è facile assicurare che a nessuno arrivi, ma il nostro partito deve fare in modo che siano casi isolati''.



''Noi - prosegue - abbiamo cacciato Fiorito, approvato il piano riforme della Polverini, chiesto alla Regione Lazio di cancellare la norma di erogazione fondi e convocato i capigruppo e insieme abbiamo chiesto al nostro capogruppo alla Pisana, che non era indagato, di dimettersi per evitare che fosse preso a pretesto il suo cattivo rapporto con il predecessore per strumentalizzare la vicenda''.