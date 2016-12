foto Ansa

19:49

- L'ex capogruppo del Pdl al Consiglio regionale del Lazio, Franco Fiorito, fa marcia indietro: "Non ho detto che Renata Polverini non poteva non sapere. Non esiste alcun sistema e ho rendicontato tutto", dichiara in un'intervista televisiva. "Non mi piace essere paragonato a Luigi Lusi - aggiunge Fiorito - e non ho paura di andare in carcere perché non c'è motivo di finirci".