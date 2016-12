foto LaPresse 10:25 - Il governo ha tagliato le stime di crescita del Pil che nel 2012 si attesterà al -2,4% (-1,2% la precedente stima) e nel 2013 sarà pari a -0,2% (+0,5%). La crescita negativa del 2012 produrrà quindi "effetti negativi anche nel 2013, nonostante sarà un anno di crescita", ciò perché "gli effetti si faranno sentire sul dato contabile e quindi ci sarà una crescita negativa del -0,2 per cento". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Grilli. - Il governo ha tagliato le stime di crescita del Pil che nel 2012 si attesterà al -2,4% (-1,2% la precedente stima) e nel 2013 sarà pari a -0,2% (+0,5%). La crescita negativa del 2012 produrrà quindi "effetti negativi anche nel 2013, nonostante sarà un anno di crescita", ciò perché "gli effetti si faranno sentire sul dato contabile e quindi ci sarà una crescita negativa del -0,2 per cento". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia Grilli.

Nel 2014-2015, invece, è prevista una crescita rispettivamente dell'1,1 per cento e dell'1,3 per cento grazie all'aumento della domanda interna ed esterna in virtù degli effetti positivi delle riforme strutturali per rilanciare l'economia.



Monti: la luce della ripresa si vede

"L'anno prossimo sarà un anno in ripresa, cioè l'andamento dell'attività economica sarà crescente", quindi "la luce della ripresa si vede". Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, in conferenza stampa dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def. In compenso, Monti ha spiegato che secondo le previsioni del Governo "è prevista essere dello 0,2% inferiore alla media del 2012", secondo quello che gli economisti chiamano "effetto di trascinamento".



"Peggiorato quadro globale, politica non cambia"

"Non c'è una revisione del programma di politica economica del governo, ma un aggiornamento del quadro macro economico". Ha sottolineato il premier. "Rispetto ad aprile, il quadro è migliorato" per le decisioni europee e della Bce, ha chiarito Monti, ma "l'andamento economico non è migliorato, anzi. E' peggiorato a livello europeo sia per l'economia reale che per le dinamiche dei tassi rimasti elevati".



"Se cambiamo rotta i mercati ci puniranno"

"Certo è - ha proseguito Monti - che se l'Italia non continuasse sulla strada intrapresa per il risanamento dei conti pubblici, non solo i mercati darebbero segnali negativi, ma per l'Italia sarebbe più difficile continuare a esercitare una influenza in Europa e la cosa si rivolgerebbe in un senso non favorevole per quanto riguarda l'Italia e per le misure per la crescita".



"Tagliare la spesa, non aumentare tasse"

"Non stiamo lavorando per aumento delle tasse o delle imposte, ma per ridurre la spesa pubblica attraverso la spending review per evitare l'aumento due punti dell'Iva" e continuiamo a farlo per scongiurarlo "sine die". Ha ribadito il premier.



Grilli: "Confermiamo il pareggio di bilancio"

"Confermiamo il pareggio di bilancio nel 2013". Ha fatto eco il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, parlando in conferenza stampa con Monti. Il peggioramento dei dati sul debito, che "sappiamo essere un fattore importante e delicato", "non sono certo colpa del governo": ha aggiunto Grilli. Il ministro ha dunque sottolineato come vi sia "un impegno programmatico per accelerare la sua discesa" anche grazie alla vendita del patrimonio dello Stato e che farà sì che nel 2016 il debito scenda a 116,1% del Pil.



Cessioni patrimoniali pari all'1% del Pil

Per far calare il debito il governo conferma il programma di dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili che delle partecipazioni pubbliche i cui proventi, si stima, ammontano a circa 1 punto percentuale di Pil all'anno. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Cdm.