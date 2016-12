"Non credo - ha aggiunto - di essere stato io il motivo di frattura, ho fatto quello che i colleghi hanno ritenuto giusto fare. Siamo ad arrivati ad un punto in cui non posso permettere ulteriori strumentalizzazioni".



Alfano: "Così dimostra la sua serietà ed estraneità"

"Il consigliere regionale Francesco Battistoni si è dimesso da capogruppo non già perché fosse indagato o sfiduciato politicamente, ma per un suo gesto di grande responsabilità nei confronti delle istituzioni e del Pdl che non possiamo che apprezzare". Lo afferma in una nota il segretario nazionale del Pdl, Angelino Alfano. "Il Pdl in pochi giorni ha cacciato Fiorito dal partito, sostenuto il coraggioso piano di riforme della presidente Polverini, rinnovato i vertici del gruppo consiliare e convocato i capigruppo di tutte le regioni, per condividere una linea comune che evidenzi la correttezza dei nostri gruppi regionali e rafforzi gli elementi di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica sulla gestione dei fondi pubblici. Ci aspettiamo adesso che anche gli altri partiti si comportino come il Pdl, il 'cosi fan tutti' non giustifica nessuno", ha concluso Alfano.



Cicchetti o Colosimo al suo posto

Antonio Cicchetti o Chiara Colosimo. Questi i nomi che circolano per l'avvicendamento a capogruppo del Pdl alla Regione Lazio dopo le dimissioni di Francesco Battistoni. Due ex An dunque dopo che Battistoni, ex azzurro, si è dovuto metter da parte per volere della Polverini. "Abbiamo persone degnissime all'interno del gruppo che possono succedere a Battistoni - afferma il coordinatore regionale del Pdl Vincenzo Piso - sono persone con qualità diverse, Cicchetti è riconosciuto da tutti come una persona onesta, di grande esperienza. La Colosimo è una brava ragazza, che rappresenta la freschezza". "Io credo che l'avvicendamento vada fatto a tempi zero - prosegue - Se fosse per me, lo farei immediatamente. Bisogna dare una serie di segnali all'esterno di un partito che vuole dimostrare che ci sono anche tanti eletti che sono persone degne".