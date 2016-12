foto LaPresse 13:17 - Momenti di imbarazzo al Senato dove la seduta della mattina è stata sospesa perché mancava chi doveva presiederla. E' la prima volta che succede nella storia della Repubblica. Per la cronaca, erano in discussione le mozioni sulla violenza contro le donne, ma dopo il turno previsto della senatrice Emma Bonino, la presidenza è rimasta scoperta. - Momenti di imbarazzo al Senato dove la seduta della mattina è stata sospesa perché mancava chi doveva presiederla. E' la prima volta che succede nella storia della Repubblica. Per la cronaca, erano in discussione le mozioni sulla violenza contro le donne, ma dopo il turno previsto della senatrice Emma Bonino, la presidenza è rimasta scoperta.

All'inizio c'è stato il ritardo, non previsto, del presidente di turno, Domenico Nania. Per ovviare all'anomalia è salita al banco della presidenza la vicepresidente Rosi Mauro che ha presieduto fino a che non è dovuta andar via perché decollava l'aereo a Fiumicino.



Poi la situazione si è normalizzata dopo una mezz'ora, quando è arrivato in Aula il presidente del Senato, Renato Schifani, con cui ha protestato la capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro, che ha parlato di una "cosa gravissima", e l'ex ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi.



Schifani: "Increscioso, avvierò un'istruttoria"

"Assumerò doverosamente l'impegno di acquisire tutti i dati necessari una corretta informazione su quanto accaduto, ma voglio dire che in ogni caso un fatto è certo: che l'interruzione dei lavori di una aula parlamentare, per l'assenza di chi la deve presiedere, è un fatto increscioso. Faro un'istruttoria e poi riferirò all'aula e alla capigruppo". Lo dice il presidente del Senato Renato Schifani dopo che in aula è esplosa una protesta per l'interruzione dei lavori sulle mozioni contro la violenza sulle donne.