"Ulisse" si difende: "Ho pagato tutto io"

- La prima cosa che vuole mettere in chiaro è che quella festa, l’ha pagata con i suoi soldi. “Devo ancora finire i conti, ma all’incirca 30mila euro. Appartengo a una famiglia benestante e poi ho iniziato a lavorare giovane. Me lo posso permettere”, dice Carlo De Romanis in un’intervista al quotidiano "La Stampa". Ormai confermata anche la presenza della Polverini a quella festa.

Il party greco-romano organizzato per il suo ritorno in Italia da Bruxelles “non c’entra niente con la festa a Cinecittà millantata da Fiorito e annullata perché costava oltre 40 mila euro”, spiega il consigliere del Pdl, vice-capogruppo in Regione Lazio. “Sa perché adesso girano le mie foto con la corazza di Ulisse? Tutta colpa di qualche amico di Fiorito, che ce l’ha con me. Io sono il primo firmatario della sfiducia, a fine dello scorso luglio, nei confronti di Fiorito. Ecco perché mi odia”.

“Alcuni possono pensare che sia stata un’occasione trash, ma era solo una goliardata. L’idea - racconta - è stata di una mia amica. Dopo otto anni di lavoro a Bruxelles volevo celebrare il mio rientro a Roma per la mia elezione a consigliere regionale e così lei mi ha suggerito di indossare i panni di Ulisse che come nel mio caso era tornato vincitore in patria. Tutti gli invitati, a loro volta, dovevano scegliere un personaggio da rappresentare. E così è andata, per il divertimento di tutti”.

Ma non è la prima volta che De Romanis si diverte ad organizzare feste: “Dal 2006 ho promosso per tre volte, ogni anno nel mese di dicembre, un seminario per i giovani del Ppe. Ogni volta arrivavano dall’Italia 400 giovani. Ovvio che dopo il seminario si cenava e c’erano momenti di relax”. E ad uno di questi ricevimenti a Bruxelles avrebbe partecipato anche Berlusconi. Ma in quelle occasioni, nessun travestimento: “Per carità. Non era certo quello il contesto. Si trattava di chiudere in bellezza il seminario, che è un momento di riflessione e di maturazione politica. Si voleva salutare in una dimensione meno ufficiale tutti i giovani delegati che erano giunti dalle varie regioni d’Italia”.

Sempre senza badare a spese. “Tutto in regola. Tutto fatturato”.