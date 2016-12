foto LaPresse Correlati Polverini: on line tutte le spese

Pdl,Fiorito interrogato 7 ore da pm 16:23 - La governatrice Polverini "sta sicuramente considerando l'idea delle dimissioni, non da ieri ma da qualche giorno", ma "personalmente non so se le darà perché ieri ho provato più volte a chiamarla senza riuscire a parlarci. Io la invito a non dimettersi, a tenere duro e a fare pulizia". Queste le parole del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, parlando dello scandalo Lazio.

A chi gli chiedeva cosa pensasse di chi considera le parole della Polverini "una sceneggiata", "fancamente non lo credo, pensare che sia una sceneggiata è puerile", ha dichiarato Alemanno durante la trasmissione "Omnibus". Poi, "bisogna ricordare che i Consigli regionali per i Presidenti, così come i Consigli comunali per i sindaci, hanno responsabilità e potere decisionale ben distinti". "La storia del consiglio regionale del Lazio parte male senza la lista del Pdl a Roma. Quindi ha dovuto scontare questo peccato originale della mancanza di qualità complessiva, c'è stato un elemento non di selezione ma di libera scelta".



Per Alemanno "da quel momento la situazione in Consiglio è stata molto debole perché sono entrate persone che non dovevano entrare e non ne sono entrate 10-15 che potevano qualificarlo". "C'è una specie di maledizione oscura sulla Regione Lazio - ha concluso - perché nessun presidente è riuscito a uscirne indennne".



"Niente scissioni nel Pdl"

"Non credo che persone responsabili come La Russa e Gasparri siano promotori di una scissione, ma certamente c'è bisogno di un ripensamento forte nel Pdl. Io capisco che Berlusconi stia riflettendo sulla sua candidatura, ma il Pdl non è solo Berlusconi", ha spiegato poi il sindaco di Roma. Alemanno ha ammesso che c'è "un elemento di malessere, perché il problema di fondo è che si sta andando verso le elezioni senza un progetto chiaro e senza certezze sul discorso dei candidati, delle preferenze e della legge elettorale, e quindi c'eèinquietudine".



Pertanto, ha aggiunto il sindaco, "invito il Pdl a fare un esame di coscienza: il partito sta pagando un periodo troppo lungo di stasi, di galleggiamento, di attesa non si sa bene di che cosa e io ho intenzione di prendere anche un'iniziativa per una sollecitazione molto forte al partito che, dopo la fine del governo Berlusconi, deve rimettersi in movimento, darsi delle regole precise e fare un bagno di partecipazione per sbloccarsi. L'esperienza ci dimostra che quando i partiti si fermano emerge il peggio, e si rendono dominanti comportamenti immorali o impresentabili".



Convocati capigruppo Consigli regionali

"Mai più quello che è accaduto nel Lazio". Parole del segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha convocato per martedì i capigruppo e i vice capigruppo di tutti i Consigli regionali d'Italia.



La Russa: "Mi auguro che non si dimetta"

"Auspichiamo che la Polverini non si dimetta". Lo afferma il coordinatore del Pdl, Ignazio La Russa, lasciando Palazzo Grazioli al termine del vertice con Silvio Berlusconi. La Russa ha sottolineato come "solo il Pdl in 48 ore abbia iniziato un'azione moralizzatrice".



Gasparri: "Per noi e Berlusconi la Polverini non deve lasciare"

Siamo tutti convinti che la Polverini non debba dimettersi e mi auguro non lo faccia. La invito a proseguire la sua azione''. Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo del Pdl al Senato, al termine del vertice a Palazzo Grazioli rispondendo a chi gli chiede se Berlusconi sia sempre convinto che la presidente del Lazio non debba lasciare il suo incarico.