- Fiorito va all'attacco: nelle sette ore di interrogatorio, l'ex capogruppo Pdl tira in ballo otto colleghi di partito, sostenendo la sua tesi con due faldoni zeppi di documenti. "Se ho sbagliato pagherò. Io non ho rubato, i ladri sono altri" dice. Tra i documenti decine di fatture: "Solo ora ho scoperto che erano false". Ma gli inquirenti indagano anche sulle sue otto case, tra cui una dell'Ipab in via Margutta a 4000 euro al mese d'affitto

Sotto la lente della Procura, oltre la casa di via Margutta a Roma una villa al Circeo ed immobili a Roma e nel feudo di Fiorito, Anagni, in

Ciociaria. Al vaglio il conto cointestato con la madre, aperto in una filiale di Anagni, mentre sembra sempre piu' probabile la preparazione di una rogatoria internazionale per fare luce su cinque conti correnti aperti in Spagna.

Davanti ai magistrati Fiorito, che già in un'intervista a Tgcom24 si era detto "tranquillissimo" , ha negato ogni addebito: "So di non avere commesso alcun illecito, ma se ho sbagliato pagherò. In ogni caso, ho sempre fatturato tutto - ha detto nel corso dell'interrogatorio al procuratore aggiunto Alberto Caperna e al pm Alberto Pioletti - e soprattutto nei vari conti correnti era indicata la provenienza del denaro. Erano conti in un certo senso 'dedicati'. Tutto era tracciabile".Nella seconda parte dell'atto istruttorio, invece, l'ex capogruppo del Pdl ha attaccato gli altri consiglieri regionali, puntando il dito contro spese e gestione di denaro a suo dire irregolari: "L'ho fatto perché mi hanno accusato ingiustamente quando invece io so di essere pulito".L'avvocato Carlo Taormina, difensore di Fiorito, ha precisato: "Abbiamo prodotto una corposa memoria e almeno due casse di documenti ed ora è giusto che gli investigatori facciano i loro riscontri. Personalmente ho eccepito la qualificazione giuridica del reato. Il peculato, per me, non ha motivo di sussistere perché i gruppi e i partiti sono soggetti privati, mentre si puo' discutere sull'appropriazione indebita. In ogni caso, riteniamo di avere chiarito la situazione".