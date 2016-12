Polverini, giornata confusa: è giallo dimissioni

"In merito alla presunta ipotesi di commissariamento del Pdl Lazio - scrive il partito - si precisa che si tratta di voci del tutto infondate".Ma l'uscita di scena della governatrice in seguito al caso sulleche vedono come primo imputato l'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio,, rimane un giallo. Nel pomeriggio ha fatto capire le sue intenzioni di dimettersi recandosi al Viminale dal ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. Nell'incontro, voluto dalla stessa governatrice, la Polverini ha chiesto un parere sui risvolti tecnici e giuridici di un eventuale ricorso alle urne, in caso di proprie dimissioni. Fonti del Pdl parlano dell'ipotesi di accorpare le elezioni regionali con le politiche.In questa giornata convulsa la Polverini ha anche sentito sia l'ex premier Silvio Berlusconi che il segretario Angelino Alfano, ed entrambi l'hanno incoraggiata a non mollare e ad andare avanti. Ma nel Pdl c'è fermento. Qualcuno sarebbe dell'idea di farla saltare. Ma tutti si affrettano a smentire. Fonti vicine alla giunta regionale negano le voci secondo le quali lei stessa avrebbe annunciato le proprie dimissioni agli assessori. "Ho detto da subito che non c'era stata alcuna comunicazione agli assessori né alcuna riunione degli assessori e né c'era stata alcuna comunicazione da parte della presidente", conferma Teodoro Buontempo, assessore alla Casa. "È un rimbalzare di notizie prive di fondamento - spiega - legate a quest'ansia mediatica che si sta determinando, anziché attendere gli eventi". Anche l'ex presidente della Regione Francesco Storace è dell'idea che si tratti di voci senza fondamento.Nel Pdl c'è preoccupazione per un passo indietro della governatrice che farebbe perdere una Regione importante anche in vista delle prossime legislative.Intanto però a palazzo Grazioli Berlusconi vede lo stato maggiore del partito per discutere del caso. La vicenda avrebbe fatto riesplodere la cronica frattura tra ex An ed ex Forza Italia. Anche la stessa Polverini avrebbe dovuto prendere parte all'incontro ma, secondo alcune fonti, ha avuto un malore all'uscita dal Viminale ed è andata a casa. "Spero si tratti solo di voci. Crediamo che la governatrice Polverini debba andare avanti", interviene in suo soccorso il capogruppo del Pdl alla Camera, Fabrizio Cicchitto.