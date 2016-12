foto LaPresse Correlati Scheda: le polemiche dell'estate sulle intercettazioni di Napolitano 08:19 - La Corte costituzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Quirinale contro la Procura di Palermo, presentato dopo le intercettazioni indirette di alcune conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia. I giudici hanno ritenuto fondato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo. - La Corte costituzionale ha giudicato ammissibile il ricorso del Quirinale contro la Procura di Palermo, presentato dopo le intercettazioni indirette di alcune conversazioni telefoniche del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, effettuate nell'ambito dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia. I giudici hanno ritenuto fondato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo.

L'esame nel merito della questione si svolgerà in tempi rapidi: la Corte, infatti, avrebbe l'intenzione di dirimere al più presto il nodo dell'intercettabilità del Capo dello Stato. Nel ricorso, firmato dagli avvocati dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, Antonio Palatiello e Gabriella Palmieri, si chiede alla Corte Costituzionale di sancire che "non spettava ai pm di Palermo omettere di distruggere le intercettazioni del Presidente".



Questo, sulla base di quanto previsto, in particolare, dall'art. 90 della Costituzione, che stabilisce che "il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione". Tesi che, secondo gli avvocati dello Stato, sarebbe confermata anche dall'art. 7 della Legge 219/1989.



La Procura: noi andiamo avanti

"Andiamo avanti nel nostro lavoro, nell'inchiesta e nel processo. Siamo convinti di avere agito nel pieno rispetto della legge in vigore". Così il pm di Palermo Nino Di Matteo, uno dei magistrati del pool che si occupa dell'inchiesta sulla trattativa tra Stato e mafia, commenta la decisione della Consulta. I pm adesso dovranno stabilire se difendersi da soli, come pure e' teoricamente possibile, o se nominare gli avvocati costituzionalisti, ammessi a patrocinare davanti alla Consulta, con i quali sono già stati presi contatti nelle scorse settimane.