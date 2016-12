Fondi Lazio, Polverini verso le dimissioni

foto LaPresse Correlati Fiorito a Tgcom24: "Sono tranquillissimo"

Le scuse di Renata Polverini 20:28 - A quanto si apprende da fonti parlamentari del Pdl, la governatrice del Lazio, Renata Polverini, avrebbe comunicato ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni e terrà una conferenza stampa a riguardo. La presidente della Regione è attesa questa sera a Palazzo Grazioli per un incontro con Silvio Berlusconi. - A quanto si apprende da fonti parlamentari del Pdl, la governatrice del Lazio, Renata Polverini, avrebbe comunicato ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni e terrà una conferenza stampa a riguardo. La presidente della Regione è attesa questa sera a Palazzo Grazioli per un incontro con Silvio Berlusconi.

Alcuni assessori della giunta smentiscono però la notizia. Nessuno degli assessori interpellati a riguardo, ha detto di essere stato informato dalla presidente dell'intenzione di lasciare l'incarico.



Berlusconi le chiede di attendere

Tuttavia la Polverini sembra decisa a compiere il gesto da giorni promesso. Secondo quanto si apprende da esponenti pidiellini, il pressing tutto interno al partito per farle cambiare idea sarebbe tuttora in corso. La presidente della Regione Lazio avrebbe già avuto un primo colloquio con Silvio Berlusconi che le avrebbe chiesto in tutti i modi di aspettare prima di prendere decisioni definitive.



L'incontro con la Cancellieri

La Polverini ha fatto capire le sue intenzioni di dimettersi recandosi al Viminale dal ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. Nell'incontro, voluto dalla stessa governatrice, la Polverini ha chiesto un parere sui risvolti tecnici e giuridici di un eventuale ricorso alle urne, in caso di proprie dimissioni. Fonti del Pdl parlano dell'ipotesi di accorpare le elezioni regionali con le politiche.