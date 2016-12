foto Ansa 18:36 - "Spero che Vendola si candidi alle primarie. Deve essere un protagonista di questa vicenda". Lo dice il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, commentando le perplessità all'interno dello stesso partito sulla candidatura del leader di Sel. "Crescono i candidati. Siamo oltre la torre di Babele", sottolinea con ironia Beppe Fioroni esortando Vendola e tutti gli altri candidati "a sottoscrivere il programma del partito". - "Spero che Vendola si candidi alle primarie. Deve essere un protagonista di questa vicenda". Lo dice il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, commentando le perplessità all'interno dello stesso partito sulla candidatura del leader di Sel. "Crescono i candidati. Siamo oltre la torre di Babele", sottolinea con ironia Beppe Fioroni esortando Vendola e tutti gli altri candidati "a sottoscrivere il programma del partito".

A portare a galla il malumore nel Pd per il caos che si sta creando nelle primarie è stata l'ala ex popolare del partito, in tutto una trentina di parlamentari, che fa capo a Beppe Fioroni. In una lettera destinata a Bersani, gli esponenti chiedono programmi e candidati "compatibili" con il Pd. "Siamo convinti - si legge - che le primarie rappresentino uno strumento di democrazia, ma non possono inglobare tutto e il contrario di tutto. Per questo occorre che i candidati del Pd si presentino con un programma di governo che rispecchi le soluzioni definite da un lungo lavoro che ha coinvolto iscritti, militanti e simpatizzanti del Pd e approvato all'unanimità".



"Non siamo in presenza di un congresso del partito ma del progetto di Italia che il nostro governo dovrà realizzare. Quindi - sottolineano i parlamentari - non possiamo trasmettere all'esterno differenze sostanziali e confliggenti su elementi cardini del progetto. L'opinione pubblica ne ricaverebbe l'immagine di un Pd dilaniato e diviso su come governare il Paese. Tutto questo arrecherebbe grave danno alla nostra affidabilità, credibilità e autorevolezza".



Anche Renzi sta con Vendola

Secondo il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ''è un errore mettere in discussione la partecipazione di Vendola alle primarie, la penso come Bersani: credo che Vendola debba candidarsi alle primarie perche' e' da due anni che ne parla, ed è giusto che le faccia''. Renzi ha parlato a margine di un incontro organizzato a Lodi in vista della sua partecipazione alle primarie del centrosinistra''.