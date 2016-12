foto Ansa

15:01

- Il Senato ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata a Lanzarote nel 2007. Ora è finalmente legge. Entra così nel nostro Codice penale la parola pedofilia. "Si tratta di un'arma in più per contrastare gravi violazioni come l'abuso e lo sfruttamento sessuale", ha osservato Vincenzo Spadafora, autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.