Bilanci, alla Camera torna il controllo esterno

Camera: no certificazione bilanci 17:26 - Alla Camera torna "il principio della verifica dei bilanci dei gruppi parlamentari da parte di una società esterna". Lo ha stabilito la Giunta del Regolamento secondo quanto ha riferito il portavoce del presidente della Camera Gianfranco Fini. La decisione ieri di non affidarsi a una certificazione esterna aveva suscitato numerose polemiche. Oggi il dietrofront.

La Giunta, presieduta da Fini, era chiamata a discutere sulla bozza di nuovo regolamento redatto da Antonio Leone (Pdl) e Gianclaudio Bressa (Pd) che introduce meccanismi di trasparenza nei bilanci dei gruppi parlamentari, ma da cui era saltato il principio del controllo esterno.



"La Giunta per il Regolamento - ha riferito il portavoce di Fini, Fabrizio Alfano - ha deciso all'unanimità di adottare il testo Bressa-Leone e di integrarlo con il principio della verifica dei bilanci dei gruppi da parte di una società esterna". La Giunta ha ora sospeso i lavori e li riprenderà poi per approvare definitivamente il testo "armonizzato" con le nuove integrazioni.



Fini: "Colmata una grave lacuna"

"La Giunta per il Regolamento ha colmato una grave lacuna approvando all'unanimità la norma che rende obbligatoria la certificazione esterna dei bilanci dei gruppi parlamentari". Lo ha detto il presidente della Camera Gianfranco Fini."L'unanimità - ha aggiunto - dimostra che non c'è stato scontro tra chi voleva il controllo e chi no".