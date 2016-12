foto Ansa

22:05

- Elsa Fornero si chiama fuori dalla politica: "Io sono un ministro tecnico e non voglio entrare in competizioni elettorali. Sarebbe un peccato - prosegue il ministro del Lavoro - se l'esperienza del governo tecnico lasciasse una competizione elettorale e i partiti esattamente nella condizione in cui li ha trovati". Poi Fornero parla della situazione economica: "Credo che la minaccia di una crisi finanziaria si sia per fortuna contenuta", aggiunge.