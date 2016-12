Polverini a Tgcom24: “Tutte le ricevute verranno pubblicate lunedì sul sito”

- Sul Lazio Gate, “Dimettermi per salvare il salvabile? - Renata Polverini durante la puntata di Checkpoint, Tgcom24 - Poteva essere meglio anche per me ma non era giusto nei confronti di tutti coloro che con me hanno fatto tanto per arrivare al governo di questa Regione: sono stati in tanti a darmi la forza di proseguire”

Il governatore del Lazio spiega che Fiorito è stato deferito al collegio dei probi viri ma, purtroppo continua a percepire lo stipendio, come è accaduto per Marrazzo. perchè ció accada si deve dimette da Consigliere regionale. ”Noi adesso aspettiamo l’esito delle indagini e la Regione si sta costituendo parte civile - spiega in merito al processo -. Quelle risorse dovranno tornare al Consiglio Regionale e andranno metà alle politiche sociali e metà al lavoro”.

E aggiunge: “Tutte le ricevute della lista Polverini saranno rese pubbliche: lunedì saranno sul sito”. “Venerdì portiamo a casa tutti i provvedimenti decisi ieri, 20 e 26 milioni sono già i risparmi per i prossimi tre anni.”. ”Oggi abbiamo fatto i primi passi concreti - spiega il governatore del Lazio - , sono stati bloccati tutti i trasferimenti ai gruppi. Domani si proseguirà con altri organismi. In questa partita potevo o starne fuori o andarmene e salvare la mia faccia o rimanere per le tante persone per bene impegnate, per dare loro l’occasione di riscattarsi di fronte ai cittadini. O porteremo avanti queste cose o sarebbe giusto andare a casa”.

LE PAGELLE

Fiorito? ”Uso abnorme, scellerato e personale. Una persona assolutamente da mandare fuori”.

Battistoni? ”Si è messo in contrapposizione con Fiorito e suo malgrado si trova coinvolto in una vicenda giudiziaria. Non voglio entrare nella vita del Pdl ma se una persona è parte di una vicenda giudiziaria anche se non ha la responsabilità che ha Fiorito deve lasciare che il partito resti fuori. Non voglio essere accusata di ingerenza, ho rispettato fino a ieri il Consiglio Regionale, ieri ho avuto uno scatto d’orgoglio, ho fatto ingerenza ma per porre le condizioni per andare avanti”.

Il Pdl ”Credo che il Pdl, in una vicenda giudiziaria, ha il diritto per tutti i militanti coinvolti in questi giorni, di rimanerne fuori”.

Abbruzzese? ”Sta procedendo a mettere in atto tutte le misure necessarie per arrivare a questa prima spending review. E’ stato accusato di avere due auto blu, ne ha una, me lo ha detto e voglio credergli.



Casini? ”Mi ha appoggiato in questa battaglia. In questo momento la politica non può rimanere ferma e lui lo sta facendo, sta creando un’opportunità”.

Alfano? ”L’ho sentito e visto ripetutamente. Sta conducendo con me questa battaglia etica e morale. Ricordo quando disse che voleva che nel Pdl fossero richiamati valori importanti. Diceva che non tutti eravamo uguali e questa vicenda lo dimostra. Mi sostiene e ha preso con me impegni che sta portando fino in fondo”.