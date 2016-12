foto LaPresse Correlati Scandalo Lazio, la Polverini si scusa

Caso Lusi, la Margherita restituisce cinque milioni 14:29 - I bilanci dei gruppi parlamentari della Camera saranno più trasparenti e soprattutto saranno sottoposti a un controllo interno a Montecitorio, senza passare al vaglio di una società di certificazione esterna. E' quanto prevede il nuovo Regolamento in materia, che la Giunta esaminerà domani. Salta dunque la verifica sui bilanci eseguita da un ente autonomo, come previsto nella proposta del presidente Gianfranco Fini. - I bilanci dei gruppi parlamentari della Camera saranno più trasparenti e soprattutto saranno sottoposti a un controllo interno a Montecitorio, senza passare al vaglio di una società di certificazione esterna. E' quanto prevede il nuovo Regolamento in materia, che la Giunta esaminerà domani. Salta dunque la verifica sui bilanci eseguita da un ente autonomo, come previsto nella proposta del presidente Gianfranco Fini.

Già in primavera l'Ufficio di presidenza della Camera aveva deciso di modificare il Regolamento di Montecitorio per garantire una maggiore trasparenza nell'uso dei fondi da parte dei gruppi parlamentari. La Giunta per il regolamento si era poi riunita il 31 luglio per esaminare una proposta dei Questori, che aveva ricevuto un via libera di massima dalla Giunta stessa.



Fini riprende in mano la situazione: "Cambieremo tutto"

"Alla luce degli interventi di oggi e della proposta dei questori, la giunta per il Regolamento potrà valutare con assoluta serenità di ripristinare il testo iniziale" che prevede la certificazione dei bilanci dei gruppi parlamentari da parte di società esterne. Lo ha detto nell'Aula della Camera il presidente Gianfranco Fini. "Sono certo - ha rilevato Fini - che gli interventi saranno di grande ausilio per la Giunta che è convocata per domani per licenziare il testo per l'Assemblea. I capigruppo sanno anche che avevo già comunicato che il testo della giunta per il Regolamento sarà sottoposto al voto dell'Aula la settimana immediatamente successiva".



La proposta di Fini: un ente terzo verifichi i bilanci

Il presidente della Camera Fini aveva chiesto di inserire in questa bozza di Regolamento la previsione che i bilanci dei gruppi fossero controllati da una società di certificazione esterna alla Camera. Con questa integrazione, la bozza è stata esaminata dalla Giunta mercoledì, ma l'orientamento dei gruppi è stato quello di eliminare il controllo esterno, in base al principio dell'autogiurisdizione degli organi costituzionali (la cosiddetta "autodichia"). La Giunta ha quindi incaricato Antonio Leone (Pdl) e Gianclaudio Bressa (Pd) di redigere una nuova bozza, che è stata presentata negli uffici della Camera e che sarà votata appunto mercoledì.



Prevale la "autogiurisdizione" degli organi costituzionali

Il testo prevede che "entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo approva uno statuto", il quale "indica l'organo competente ad approvare il rendiconto e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del gruppo".



Inoltre viene esplicitato che i "contributi" della Camera "sono destinati dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché al fine di garantire il funzionamento degli organi e delle strutture dei gruppi". Si esplicita qualcosa che già avviene e cioè che i fondi non possono essere usati a scopi privati o estranei alle finalità parlamentari.



E qui scatta il controllo sull'effettivo uso dei soldi per le sole finalità istituzionali. Esso sarà effettuato dal collegio dei Questori, cioè i tre deputati di maggioranza e opposizione che sono a capo dell'amministrazione di Montecitorio.



La proposta di Fini affermava invece che "allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ciascun Gruppo si avvale di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili".