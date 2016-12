foto LaPresse Correlati La Margherita restituisce i primi 5 milioni di euro 07:24 - E' stato scarcerato il senatore Luigi Lusi. Il gip di Roma ha concesso gli arresti domiciliari all'ex tesoriere della Margherita, accusato di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. A prendere la decisione è stato il giudice Simonetta D'Alessandro, disponendo che Lusi prosegua la detenzione in un convento in Abruzzo. - E' stato scarcerato il senatore Luigi Lusi. Il gip di Roma ha concesso gli arresti domiciliari all'ex tesoriere della Margherita, accusato di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita. A prendere la decisione è stato il giudice Simonetta D'Alessandro, disponendo che Lusi prosegua la detenzione in un convento in Abruzzo.

Il senatore Lusi era stato arrestato il 20 giugno scorso su autorizzazione del Senato, che aveva accolto le richieste di arresto disposte dal giudice per le indagini preliminari su istanza della procura di Roma.



La notizia dei domiciliari concessi al senatore , già tesoriere della Margherita e ora accusato di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, è stata appresa con soddisfazione dai difensori, gli avvocati Luca Petrucci e Renato Archidiacono. La procura della Repubblica aveva dato parere favorevole al trasferimento di Lusi nel convento di Carsoli.



"Pronto a restituire gli immobili"

"Accogliamo con piacere la decisione del giudice: d'ora in poi si può intraprendere un percorso che porterà alla soluzione del problema e passerà anche dalla restituzione di tutti gli immobili di competenza della Margherita". Dichiarano i difensori del senatore. "Il patrimonio verrà posto a disposizione dei liquidatori del partito", aggiungono gli avvocati.



Non avrà nè internet nè telefoni

Lusi dovrà trascorrere gli arresti domiciliari in una camera singola e priva di linee internet o telefoniche (fisse o cellulari) presso il Santuario della Madonna dei bisognosi a Pereto - Rocca di Botte, località di Monte Serra Secca, struttura che "ha caratteristiche di assoluta serietà e che si inserisce nel mondo cattolico più impegnato e credibile". Secondo il gip l'esigenza principale, condivisa con la procura, era quella di evitare che il senatore potesse comunicare con l'esterno e avere colloqui "con ogni probabilità inquinanti e preparatori di disegni calunniosi".