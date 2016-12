foto Ansa

12:13

- In questo momento di grave crisi è necessario continuare "sulla strada della severità e accompagnare l'austerità con misure per la crescita". Parola di Giorgio Napolitano, che sottolinea poi come i provvedimenti per il rilancio vadano presi senza violare "gli impegni comuni", come il fiscal compact. Appare evidente, aggiunge, che servono "passi ulteriori sulla via dell'integrazione politica e monetaria" e quindi anche verso l'unione bancaria europea.