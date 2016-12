foto LaPresse Correlati Berlusconi attacca la Germania 13:04 - Il ritorno sulla scena politica di Silvio Berlusconi non impensierisce Angela Merkel. E' stata la stessa cancelliera tedesca a chiarirlo rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Io sono una politica democratica. E mi concentro - ha spiegato la Merkel - sulla Germania e sui fatti concreti". - Il ritorno sulla scena politica di Silvio Berlusconi non impensierisce Angela Merkel. E' stata la stessa cancelliera tedesca a chiarirlo rispondendo a una domanda dei giornalisti. "Io sono una politica democratica. E mi concentro - ha spiegato la Merkel - sulla Germania e sui fatti concreti".

"Salva-Stati per l'Italia, decidono da soli"

Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier Mario Monti non hanno parlato della possibilità che l'Italia possa chiedere l'aiuto dell'Esm in chiave anti-spread. Lo riferisce la stessa Merkel, parlando con i giornalisti a Berlino. "L'Italia deciderà da sola e non commento la posizione della Confindustria italiana", spiega la cancelliera. "Abbiamo parlato della situazione generale e non di una eventuale applicazione" del meccanismo anti spread, dice, aggiungendo: "non ho alcuna indicazione, l'Italia sta portando avanti il suo programma di riforme con molto coraggio e ha già percorso molta strada con le sue decisioni". Con Monti, prosegue Merkel, "abbiamo convenuto che vogliamo che la situazione in Eurozona si evolva in maniera sensibile".



"La Bce non dovrebbe avventurarsi nella politica fiscale"

La Bce "non dovrebbe avventurarsi nel regno della politica fiscale": lo ha affermato la Merkel a proposito dell'opposizione del giovane numero uno della Buba, Jens Weidmann, al programma di acquisto di titoli di Stato varato da Francoforte (il cosiddetto "piano anti-spread"). Per la cancelliera, che precisa di non voler commentare le parole del presidente della Bundesbank, "Weidmann si preoccupa soltanto ché venga assicurata una soluzione sostenibile alla crisi" e comunque ha il pieno diritto di "esprimere in pubblico la sua opinione". La cosa importante, ha continuato, è che "la Banca centrale europea rimanga indipendente".



"Servono nuovi passi per risolvere la crisi, ma anche altri controlli"

"No a vincoli senza controlli": ha poi ribadito in conferenza stampa. "La crisi si risolve passo dopo passo", ha continuato, per recuperare la fiducia. E dopo l'approvazione dell'Esm e del fiscal compact servono "nuovi passi" a Bruxelles.



"Noi pronti ad aiutare Atene, ma faccia riforme"

La Germania è "pronta ad aiutare" ma la Grecia, dal canto suo, deve essere disponibile a fare le riforme, per quanto difficili. Lo ha sottolineato la cancelliera, aggiungendo: "E' meglio per tutti che la Grecia resti nell'euro". Ora "aspettiamo - ha concluso - il rapporto della Troika".



"Con Monti abbiamo parlato di come dobbiamo affrontare la crisi"

L'eventuale richiesta italiana degli aiuti Esm non è stata argomento di conversazione della telefonata tra la Merkel e Monti. Lo ha affermato la cancelliera tedesca sostenendo: "Abbiamo parlato della situazione generale della crisi, ma non di questo". Ma anche "di come la situazione debba velocemente svilupparsi nell'Eurozona, e di come Germania e Italia debbano contribuire affinché questo accada".



"L'Italia è stata molto coraggiosa affrontando le sue riforme"

"L'Italia ha fatto le sue riforme in modo molto coraggioso ed è andata molto avanti", ha poi sottolineato la cancelliera tedesca, che con queste parole plaude al lavoro del presidente del Consiglio italiano, Mario Monti.



"Film anti-Islam? La violenza non è uno strumento per risolvere i contrasti"

La violenza "non è in alcun modo un mezzo per risolvere le differenze". Con queste parole la cancelliera Angela Merkel è intervenuta - esortando alla pacifica coesistenza tra religioni - sulla vicenda del controverso film che ha provocato diffuse e violente proteste in tutto il mondo. "Lanciamo un appello per una pacifica coesistenza delle religioni, in Germania e nel mondo", ha affermato rispondendo alle domande dei corrispondenti della stampa estera a Berlino. "La libertà di religione implica che ognuno debba esercitare la propria religione liberamente, ma la violenza in nessun modo è un mezzo per esprimere opinioni divergenti", ha dichiarato. "Le cose - ha proseguito -debbono essere risolte in modo pacifico, attraverso il dialogo e il confronto".