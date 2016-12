foto LaPresse

- "Presentiamo insieme una legge per la revisione dei poteri di Equitalia, che non limiti l'attacco agli evasori ma alcuni eccessi, gli interventi nella vita dei morosi che sono in difficoltà". E' la proposta che il segretario del Pdl Angelino Alfano ha lanciato a quello della Lega Roberto Maroni durante un dibattito. Una seconda proposta di Alfano a Maroni è quella di far sì che il governo faccia i decreti attuativi del federalismo fiscale.