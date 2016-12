foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Tasse troppo alte, via l'Imu. Renzi? La pensa come noi"

19:45 - "Oggi scopriamo che Berlusconi è socialdemocratico a sua insaputa. Scherzi a parte, il Cavaliere sa che se vinciamo noi, lui è il primo rottamato. E quindi preferisce (legittimamente) giocarsela con Vendola o con Bersani. Ecco perché fa di tutto per metterci in difficoltà. Ma noi siamo più forti delle sue trappole mediatiche. Altro che ghe pensi mi: adesso tocca a noi". Il messaggio, via Twitter, è firmato dal sindaco di Firenze Matteo Renzi.

"Solo oggi - precisa dunque il candidato alle primarie del Pd sul social network - scopriamo che il presidente del Pdl è socialdemocratico".



Insomma, secondo il sindaco toscano il leader del Pdl preferisce confrontarsi con Vendola e con Bersani e non con il "rottamatore" Renzi. Che risponde per le rime dicendosi sicuro di essere più forte. E conclude il suo messaggio in rete dicendo: "Ma noi vinciamo lo stesso".