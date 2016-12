Santanché: Berlusconi si ricandida? Non saprei

foto LaPresse 16:58 - "Berlusconi si ricandida? Forse. Io non ci scommetterei". Lo ha detto a Tgcom24 Daniela Santanché, che ha aggiunto: "Di sicuro è chiaro quello che ha detto: bisogna vedere cosa succede nel Pd e con la nuova legge elettorale". Sul caso Renzi, il deputato Pdl ha poi affermato: "Berlusconi fa bene a dire che Renzi è molto più vicino a noi e che lo preferiamo a uno come Vendola o D’Alema o Bersani, che sono legati ancora a logiche comuniste". - "Berlusconi si ricandida? Forse. Io non ci scommetterei". Lo ha detto a Tgcom24 Daniela Santanché, che ha aggiunto: "Di sicuro è chiaro quello che ha detto: bisogna vedere cosa succede nel Pd e con la nuova legge elettorale". Sul caso Renzi, il deputato Pdl ha poi affermato: "Berlusconi fa bene a dire che Renzi è molto più vicino a noi e che lo preferiamo a uno come Vendola o D’Alema o Bersani, che sono legati ancora a logiche comuniste".

"Il giorno dopo che Renzi andrà via dal Pd e penserà a qualcos'altro il Pd non sarà più come prima", ha spiegato.



"Monti bis? Se Monti si presenta agli elettori e fa la campagna elettorale, perché no, farà il Monti bis", ha poi sostenuto la Santanché. Sulla possibilità di guidare il Pdl: "Non è il tema del dibattito. Il vero tema non è tanto se e quando Berlusconi si candiderà ma è come facciamo a votare i provvedimenti del governo Monti e poi in campagna elettorale dire il contrario. Il vero tema politico è se si continua a dare il sostegno a Monti o no. Serve più coerenza, soprattutto nei confronti degli italiani".



Alla domanda se Berlusconi sosterrebbe un governo di intese con Monti, la Santanchè ha poi risposto: "Lo escluderei perché significherebbe aver buttato vent'anni". "Se tutto deve finire con l'inciucio e l'abbraccio di Berlusconi a Bersani gli italiani sarebbero sgomenti. Perché la nostra visione è l'opposto di quella del Pd: noi vogliamo far dimagrire questo Stato che deve mettersi a dieta e vogliamo diminuire la pressione fiscale. Il Pd ha altre ricette economiche, quindi quell’abbraccio sarebbe solo la morte dell'Italia e degli italiani", ha concluso.