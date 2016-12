foto Ansa Correlati Alfano: "Berlusconi è il leader assoluto del pdl"

"Le norme del fiscal compact impediscono la crescita". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, nel corso di un'intervista al direttore del Giornale Alessandro Sallusti, parlando della crisi dell'Eurozona. "Senza abbassare - ha poi aggiunto il leader del Pdl - la pressione fiscale non si esce dalla recessione", ha poi aggiunto. Sul caso Renzi, ha invece dichiarato: "Porta avanti le nostre idee, sotto le insegne del Pd".

"Se il sindaco di Firenze vince le primarie si verifica questo miracolo: il Pd diventa finalmente un partito socialdemocratico", ha poi ribadito il leader del Pdl.



"Aboliremo l'Imu"

Berlusconi è tornato poi a promettere che, se andrà al governo, l'Imu scomparirà. "La casa - spiega - è il pilastro su cui ogni famiglia fonda il suo futuro".



"Germania limita il lavoro della Bce"

"La Germania non consente che la Bce batta moneta e questo è un mattone che pesa in maniera tragica", ha proseguito Berlusconi, criticando l'austerità di Berlino.



"Crisi, fattore psicologico fondamentale"

"Il fattore psicologico è fondamentale" per affrontare e "gestire" la crisi che attanaglia il Paese. Silvio Berlusconi torna a sottolinare l'importanza del fattore psicologico. All'inizio dell'intervista, il Cavaliere ha ricordato la sua giovinezza, quando lavorava nei pianobar proprio a bordo delle navi da crociera. Sfogliando ancora l'album dei ricordi, l'ex premier ha anche ripercorso i primi passi da imprenditore.



"Alfano miglior politico in campo, Renzi porta avanti le nostre idee"

"Alfano è il miglior politico in circolazione, un uomo speciale", ha continuato. Sul caso Renzi invece ha spiegato: "Porta avanti le nostre idee, sotto le insegne del Pd". "Se dovesse vincere primarie finalmente il Pd diventerebbe socialdemocratico", ha poi ribadito.



"Grillo è un bravo comico, ma fa ancora quel mestiere"

"Uno straordinario attore comico, ma sta ancora facendo quel mestiere. Non ci s'improvvisa amministratori di un Paese o di una città". Lo ha affermato Silvio Berlusconi, parlando del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo.



"Il mio dovere è non lasciare il Paese in mano alla sinistra"

"Sento sempre il dovere di non consegnare il Paese alla sinistra": ha poi detto Silvio Berlusconi, ribadendo che la sua discesa in campo dipenderà dalle modifiche al sistema di voto: "Il mio ruolo cambierà in base alla legge elettorale che ci sarà". Il Cavaliere poi ha ribadito la necessità di "modificare la Costituzione".



"Il fondo salva-Stati non funzionerà"

"Adesso si sono pensate formule per far diminuire lo spread e deve esserci qualcuno che garantisca gli investitori - ha commentato Silvio Berlusconi parlando di fondo salvastati - E questa è la ragione per cui è nato l'Esm (Meccanismo europeo di stabilità ndr.). Il problema è che il fondo salva-Stati richiede una maggioranza dell'80% e quindi difficilmente funzionerà".



"Draghi? I fatti dimostrano l'importanza di un italiano alla Bce"

"Sarkozy ce l'aveva con me perché avevo ottenuto la nomina di Draghi alla guida della Bce e perché Bini Smaghi non si dimetteva dal board dell'Eurotower nonostante il danno che stava arrecando all'immagine dell'Italia". Bini Smaghi pretendeva di essere nominato governatore della Banca D'Italia e i fatti hanno dimostrato quanto fosse importante avere un italiano alla Bce.