foto Tgcom24

13:14

- Silvio Berlusconi, intervistato da Sallusti a bordo della nave da crociera del Giornale, affronta anche la questione delle trasmissioni politiche, puntando il dito contro quelle della Rai, come ad esempio Ballarò, non nuova a critiche da parte dell'ex premier. "In Mediaset - rivendica il Cavaliere - non c'è stato mai nessun programma contro un partito politico, in Rai invece ci sono trasmissioni come Ballarò....".