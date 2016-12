Alemanno a Tgcom24: "La candidatura di Berlusconi passi per le primarie"

"Io do due suggerimenti. Il primo è quello di aprire porte e finestre di partito e coalizione, quindi fare le primarie, introdurre preferenze nella legge elettorale e avere la massima partecipazione da parte dei cittadini. Dall’altro lato, sul programma va fatto uno sforzo di approfondimento di carattere popolare, non pensiamo di risolvere i problemi riunendo professori e tecnici, dobbiamo dare una grande spinta popolare per far tornare la politica" E ancora, sulla possibile candidatura di Silvio Berlusconi, ha una sua idea: "La scelta di Alfano, a suo tempo, per me indicava una progressione fra la segreteria del partito e la candidatura a premier. Questo non significa dire di no a una candidatura prestigiosa come quella di Berlusconi, però il mio suggerimento è che, se questa candidatura ci deve essere, deve passare ugualmente dalla primarie perché non c’è niente di meglio che un grande consenso popolare per lanciare una sfida del genere. Credo che sia il modo migliore per portare tanta gente delusa alle urne e creare un’aggregazione che non parta dai vertici. Noi non possiamo fare grandi alleanze, io sono contrario anche all’alleanza con la Lega che è fuori strada, serve un’aggregazione dal basso che è possibile solo con le primarie".

Sull'identità del Pdl Alemanno non ha dubbi: "Le nostre idee di fondo sono giuste, non siamo riusciti a realizzare quella grande rivoluzione conservatrice del Pdl che era la nostra missione: grande parte del programma deve essere la spiegazione del perché non ci siamo riusciti, quali sono i mostri che ci hanno bloccato”.

Infine una riflessione sulla crisi e la severità dell'Europa: “Il rigore è un’aspirina: è un modo per abbassare la febbre, per abbassare lo spread e la speculazione, il problema è la causa della malattia. La causa sono quelle riforme strutturali che devono rilanciare la competitività del Paese. Dobbiamo dire agli italiani che bisogna cambiare profondamente e rapidamente, non ripiegandoci sugli schemi ideologici della sinistra, perché loro sono da vent’anni la conservazione del passato".