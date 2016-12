Alfano: "Berlusconi leader assoluto del Pdl" Caso Franco Fiorito, "faremo piazza pulita"

foto Ansa 15:19 - "Noi non abbiamo il problema di andare oltre Berlusconi. Lui è in campo ed ha un indice di fiducia altissimo che lo pone in testa alle classifiche tra i leader". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Questo significa che quella del tempo dell'annuncio della sua discesa in campo non è una questione cruciale: con la notorietà che ha non ha bisogno di farsi conoscere dagli italiani", ha aggiunto. - "Noi non abbiamo il problema di andare oltre Berlusconi. Lui è in campo ed ha un indice di fiducia altissimo che lo pone in testa alle classifiche tra i leader". Lo afferma il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Questo significa che quella del tempo dell'annuncio della sua discesa in campo non è una questione cruciale: con la notorietà che ha non ha bisogno di farsi conoscere dagli italiani", ha aggiunto.

Legge elettorale, "spero ci sia accordo"

"Speriamo che ci sia l'accordo il più ampio possibile, perché sulle regole è sempre preferibile il più ampio accordo possibile, ma se non ci sarà l'accordo occorre comunque votare con una legge e per una legge che restituisca ai singoli cittadini la possibilità di scegliere. Questa è la nostra linea di demarcazione fondamentale, e speriamo che venga approvata". Così il segretario del Pdl Angelino Alfano, intervenendo al dibattito in corso alla festa di Atreju a Roma.



"Sarà pronta entro il 10 ottobre"

"Noi vogliamo che le legge elettorale si faccia presto per restituire ai cittadini di scegluere i propri rappresentanti in parlamento. Pensiamo che entro la prima decade di ottobre la legge nuova ci sarà": ha proseguito Angelino Alfano.



Caso Fiorito, "faremo piazza pulita anche senza pm"

"Faremo piazza pulita lì dove sarà necessario": Angelino Alfano è tornato così sulla questione del fondi Pdl che vede l'ex capogruppo alla Regione Lazio indagato per peculato. "E' meritevole chi è bravo, - continua Alfano dal palco dei giovani del Pdl - onesto e chi non toglie dignità al Pdl. Ecco perché Fiorito è fuori dal partito". "Appena becchiamo uno che prende soldi dal Pdl e li porta all'estero - ha rimarcato con forza Alfano- lo cacciamo anche senza attendere la magistratura. Il fatto che così fan tutti non consente a nessuno di darci lezioni".



"Con Bersani recessione sarebbe più grave"

"Berlusconi ha fatto cose importantissime per questo grande Paese. Non credo invece che con una sinistra a guida Bersani e dominata dal punto di vista della politica economica dalla Cgil ci possa essere un destino per il nostro Paese. Sarebbe una politica economica tassa e spendi, sarebbe una politica economica che farebbe precipitare ancor di piu' il nostro Paese nella recessione": lo ha aggiunto il segretario del Pdl che attacca:"La sinistra è antitaliana".