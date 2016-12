foto Ansa

17:28

- "L'articolo 18 è stato modificato e non servirà farlo ancora. Lo Statuto dei Lavoratori non verrà più toccato". Parola di Elsa Fornero, intervenuta al Festival della dottrina sociale a Verona. "La modifica - aggiunge - è stata fatta per rendere il lavoro più facile e non più difficile. Non è contro i lavoratori e certo non è per facilitare i licenziamenti. Vuole rendere il lavoro più inclusivo non irrigidendo i posti di lavoro che oggi esistono".