Diego della Valle attacca Marchionne e il presidente di Fiat, Elkann. "Il vero problema della Fiat non sono i lavoratori, l'Italia o la crisi (che sicuramente esiste). Sono i suoi azionisti di riferimento e il suo amministratore delegato che stanno facendo le scelte sbagliate", afferma l'industriale. "Questi furbetti cosmopoliti sappiano che gli imprenditori italiani seri non vogliono in nessun modo essere accomunati a persone come loro", conclude.

"Con il comunicato riguardante 'Fabbrica Italia', ritenuta superata per le mutate condizioni di mercato, Marchionne e Company hanno superato ogni aspettativa riuscendo, con alcune righe, a cancellare importanti impegni che avevano preso nelle sedi opportune nei confronti dei loro dipendenti, del Governo e quindi del Paese. Ma si rendono conto - prosegue Della Valle - questi supponenti signori dello stato d'animo che possono avere oggi le migliaia di lavoratori della Fiat e i loro familiari di fronte alle pesanti parole da loro pronunciate e alle prospettive che queste fanno presagire?



Sono loro che stanno facendo le scelte sbagliate o, peggio ancora, le scelte più convenienti per loro e i loro obiettivi, senza minimamente curarsi degli interessi e delle necessita' del Paese. Paese che alla Fiat ha dato tanto, tantissimo, sicuramente troppo. Pertanto non cerchino nessun capro espiatorio, perché sarà solo loro la responsabilità di quello che faranno e di tutte le conseguenze che ne deriveranno".